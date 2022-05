Il Comune di Stornarella ricorda le vittime di mafia. Si è tenuta questa mattina la cerimonia durante la quale è stata scoperta una stele commemorativa davanti all’ingresso del municipio, appena ristrutturato. L’opera raffigura un albero che prende le mosse da una figura umana. Nella parte inferiore un ricordo a due esempi dell’antimafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a trent’anni dal loro sacrificio.

L’evento è stato organizzato dall’amministrazione comunale di Stornarella. Oltre al sindaco Massimo Colia vi era anche Daniela Marcone, vice- segretaria nazionale di Libera e figlia di Francesco Marcone, direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia, ucciso dalla mafia nel 1995. Alla cerimonia di inaugurazione della stele erano presenti anche le scolaresche, diverse autorità militari e la delegazione dell’Ansi sezione dei 5 Reali Siti. La stele è stata donata dalla famiglia Matera di Stornarella.

“Abbiamo deciso di installare la stele all’ingresso della casa comunale perché è il luogo simbolo della rappresentanza di tutta la comunità e per fare in modo che chiunque passi possa riflettere su quanto sia importante vivere nella legalità e nella giustizia, ricordando chi per lotta alla mafia ha perso la vita” dichiara il primo cittadino Massimo Colia.