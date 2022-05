Il Nero di Troia “Matura” dell’azienda Vignaioli Pugliesi di Orta Nova si è aggiudicato la medaglia d’oro al concorso enologico internazionale “Città del vino”. Il vino di punta dell’ex cantina sociale è ancora una volta premiato per la sua qualità e per il suo sapore intenso, frutto di una lavorazione attenta che prevede un periodo di appassimento sul tralcio.

Il Concorso Enologico Internazionale Città del Vino, nella sua XX edizione, ha assegnato al Matura di Orta Nova la medaglia d’oro. Tale concorso nasce nel 2001 come “Selezione del Sindaco”, un nome che racconta tutta l’originalità del concorso; il Sindaco di una Città del Vino presenta idealmente i suoi vini in rassegna per valorizzare la qualità delle produzioni vitivinicole locali.

Il nome è cambiato ma l’originalità è rimasta la stessa: infatti il Concorso Enologico delle Città del Vino premia ancora oggi le aziende vitivinicole e i loro vini, ma premia anche i Comuni dove le aziende operano. Nel rispetto delle regole dettate dall’OIV, Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino, il concorso premia solo il 30% dei vini in rassegna, per garantire il massimo rigore e al tempo stesso valorizzare la migliore qualità dei vini.

Articolo Pubbli-redazionale