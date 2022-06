Stornara sarà meta di un evento importantissimo sulle politiche attive del lavoro. Il 6 giugno, a partire dalle 9, nel paese dei Cinque Reali Siti farà tappa “Agenda per il Lavoro 2021-2027”. L’iniziativa è promossa da Regione Puglia, Assessorato al Lavoro e ARTI Puglia, con il patrocinio di Comune di Stornara e Unione dei Comuni 5 Reali Siti, in collaborazione con ARCI Travel APS e “Co Co Project” coworking, che ospiteranno l’evento nella location del Nuovo Centro Polifunzionale.

PROPOSTE E SOLUZIONI. L’appuntamento, gratuito, sarà l’occasione per prendere parte attivamente a momenti di confronto utili a raccogliere proposte e soluzioni innovative in ambito di istruzione, formazione e politiche attive del lavoro.

TRE TAVOLI TEMATICI. Sono tre i tavoli guidati da esperti, i cui partecipanti potranno liberamente scegliere il tema di proprio interesse. Il primo riguarda le Nuove Competenze Digitali ed è diretto da Massimo Ciuffreda e Matteo Gentile. Il tavolo relativo alle Comunità Connesse e quindi a come la rete genera valore per il territorio, sarà invece diretto da Toni Augello. Si parlerà di opportunità europee declinate in bisogni concreti, al terzo tavolo tematico con l’esperta Lara Mastrogiovanni.

GRANDE OPPORTUNITÀ. “Un’occasione irripetibile per il nostro territorio che diventa ancora una volta protagonista delle nuove azioni che la Regione Puglia mette in campo fino al 2027 in materia di Politiche Attive del Lavoro. Questa è un’opportunità per condividere e declinare in azioni concrete, coinvolgendo i nostri giovani che si affacciano al mondo del lavoro, circa le misure che la Regione mette in campo”, ha detto Vincenzo Signoriello, community manager del coworking “Co Co Project”.

LA GIORNATA. I lavori saranno aperti da Rocco Calamita, sindaco di Stornara, Pierpaolo Limone, magnifico rettore dell’Università di Foggia, Vito Albino, presidente dell’Agenzia Regionale per la tecnologia e le innovazioni, Silvia Pellegrini, direttore del Dipartimento delle Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione Regione Puglia, Massimiliano Colonna, dirigente della Sezione Programmazione e Coordinamento della Regione Puglia, Antonio Lombardo, P.O. Controllo di gestione e coordinamento progetti sperimentali – Regione Puglia Istruzione-Formazione-Lavoro nel nuovo POR Puglia 2021/2027, Vincenzo Signoriello, community manager Coworking “Co Co Project”, Antonio Stasi, professore presso Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari, Risorse naturali e Ingegneria dell’Università di Foggia.

AUTORITÀ PRESENTI. Saranno presenti all’evento Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e Sebastiano Leo, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro. Porteranno il loro saluto Alessandro Grandone, assessore al Welfare, lavoro e Politiche Giovanili del Comune di Stornara, Maria Dibisceglia, vicesindaca di Cerignola, Dario Palma dell’ENAC Puglia, Valerio Tribuzio, ADTM, Umberto Di Michele, presidente dell’Unione dei Cinque Reali Siti, Euclide Della Vista, presidente di ITS Apulia Digital Maker, Sergio Cialdella, assessore alle attività produttive del Comune di Cerignola.

