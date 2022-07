Per dovere di cronaca è bene sapere che prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti possono essere eseguiti e certificati solo dai Laboratori che possiedono la relativa qualificazione attestata dalla specifica autorizzazione ministeriale e che, come avviene in ogni attività produttiva o di erogazione di servizi, allignano, purtroppo, abusivi che, oltre a ledere le prescrizioni di legge, possono comportare seri danni sia ai suddetti Laboratori Autorizzati che all’ignaro cittadino.



Il Laboratorio Giepi di Foggia, in uno con altri autorizzati in Italia, possiede i titoli (Aut. Min. n.14203/10.12.1975 e Aut. Min n.52502/11.10.2004) che attestano competenza, professionalità ed affidabilità relativamente alle prove su materiali da costruzione e manufatti edilizi, sui terreni di fondazione in virtù del complesso e rigoroso procedimento di rilascio di specifiche autorizzazioni da parte del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Fasi della lavorazione nel laboratorio Giepi

Il tutto non si estrinseca in un mero fatto burocratico ma è sorretto dell’esperienza di quasi 50 anni di attività, degli investimenti svolti in termini di macchinari, attrezzature tecnologicamente avanzate, nella selezione e formazione del proprio staff di collaboratori assunti a tempo indeterminato così come professionisti che costituiscono un articolato organigramma operativo che, fra le altre peculiarità garantisce la funzione notarile dell’Azienda.

A garantire la “utilità pubblica” dell’attività dei Laboratori autorizzati – fra cui Giepi Srl, oggi diretta dall’Ing. Piero Giuliani – il Servizio Tecnico Centrale svolge una continua e rigorosa funzione di vigilanza, con visite ispettive finalizzate all’ accertamento che nel tempo non siano venuti meno i requisiti di ordine tecnico, organizzativo, professionale e men che meno la funzione “terza” nei confronti della committenza pubblica e privata. Tutto ciò ha un riverbero immediato sulla vita dei cittadini.

Infatti, se una struttura viene realizzata con materiali adeguati e controllati a monte, è evidente che, si garantisce la rispondenza dei livelli di progettazione e di esecuzione, e con essi si riducono sia i rischi di sprechi di denaro pubblico o privato e, soprattutto si va a garantire un livello di sicurezza più elevato.

La finalità ultima dell’attività della Giepi Srl è mettere tecnici e professionisti in grado di operare sulla base di dati certi, così come, per analogia, il medico la propria attività diagnostica sulla base degli esiti delle rituali analisi cliniche certificate da un laboratorio “di fiducia”.

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE A CURA DEL COMMITTENTE