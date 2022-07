Nuovo organigramma societario per l’Orta Nova, che per la stagione 2022-23, assumerà la denominazione ufficiale A.S.D. Orta Nova. L’ingresso di nuovi soci, ha permesso alla società biancoazzurra di rilanciare le proprie ambizioni, valutando inoltre la possibilità del ripescaggio nel campionato di Eccellenza, e programmando in vista del futuro, in attesa del tanto atteso ritorno al Fanelli.







Rivisto l’organigramma societario, con presidente Mariano Tarantino, vice presidente Raffaele Pompa, segretario e direttore generale Nicola Di Dedda, cassiere Potito Raffaele Giannuario, direttore Finanziario Ing. Sergio Priore, Direttore Tecnico Avv. Vincenzo Audiello. Un’organigramma che si arricchirà nelle prossime settimane con l’ingresso di un nuovo socio, tutte figure di grande esperienza, con un passato importante nei dilettanti e nei settori giovanili, con l’obiettivo di programmare un progetto importante, che possa al più presto, presso il campo sportivo Michele Fanelli, riportare il calcio ad Orta Nova, dando spazio ai giovani e ad un territorio che potrà esprimere grandi potenzialità.

La società nel frattempo è già al lavoro per programmare la prossima stagione, con l’obiettivo di far bene, in attesa di sapere se i biancoazzurri potranno tornare a calcare i campi dell’Eccellenza.

comunicato stampa