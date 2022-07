Ancora sangue per le strade di Capitanata. Ieri sera un 17enne di San Severo, Francesco Pio D’Augelli, è morto dopo essere stato accoltellato al fianco sinistro nei pressi della sua abitazione, in via Lucera angolo via Ferrini. Stando alle prime testimonianze, il giovane sarebbe stato trovato riverso sull’asfalto con una profonda ferita al fianco. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno portato D’Augelli in ospedale, dove però non c’è stato nulla da fare. Il giovane è deceduto durante il trasporto.

Con quello di D’Augelli sale a 6 il numero degli omicidi in Capitanata dall’inizio dell’anno: solo pochi giorni fa era stata Foggia a piangere un’altra vittima, Alessandro Scopece, uccisa nei pressi dell’autolavaggio dove lavorava.