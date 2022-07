Un vasto incendio ha interessato la Collina Pompei ad Ascoli Satriano, mettendo in serio pericolo gli anziani dell’omonima casa di riposo e, a valle, il cimitero della cittadina. La struttura è stata evacuata e si sta indagando sulle cause che hanno scatenato le fiamme.

“Purtroppo l’approvazione del bilancio previsionale solo il 6 luglio non ha consentito l’utilizzo delle somme necessarie per potenziare gli interventi dei volontari della Protezione Civile “I Grifoni NAV”. Infatti fino a tale data si è amministrato in dodicesimi”, commenta sui social l’ex sindaco di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone.