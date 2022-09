Il Laboratorio autorizzato Giepi di Foggia svolge una riconosciuta funzione di pubblica utilità, fondamentale nella prevenzione di rischi e danni per la Società, poiché soltanto la capacità certificata da parte dello Stato può garantire i richiesti livelli di sicurezza di opere pubbliche, infrastrutture, manufatti e componenti costruttivi.

Fra le prerogative esclusive dei Laboratori prove autorizzati, ricade la valutazione ed il mantenimento della sicurezza attraverso il monitoraggio di ponti e viadotti stradali, autostradali, ferroviari riconducibili alla gestione degli enti territoriali o di aziende pubbliche/private. Manufatti e strutture subiscono un continuo degrado in funzione delle caratteristiche costruttive, delle condizioni ambientali, degli eventi naturali, sia ordinari che eccezionali. Per le infrastrutture stradali non è trascurabile, in tal senso la tipologia strutturale e l’intensità del traffico.

Dal 1975, il Laboratorio Giepi, autorizzato dal Consiglio Superiore dei LL.PP presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti svolge la sua attività nel campo delle prove interne ed in cantiere finalizzate al monitoraggio di strutture e manufatti, garantendo efficienza, sicurezza e affidabilità attraverso la certificazione degli esiti delle prove stesse. Sono tutti aspetti per i quali è maturata l’attenzione e la fiducia di Enti Locali, Province, Autostrade per l’Italia, Anas, Ferrovie Italiane e Ferrovie locali, committenti privati, quali singoli professionisti e/o studi professionali.

Lo staff Giepi , coordinato dal direttore Ing. Piero Giuliani, è quotidianamente impegnato per interventi in situ per lo svolgimento di verifiche in opera con l’esecuzione di controlli distruttivi e non distruttivi quali : prove di carico, prove con martinetti piatti, campionature di cls e di armature metalliche, Indagini ultrasoniche, georadar, prove sclerometriche, prove chimiche in sito, prove di estrazione pull-out/pull-off e con successive attività di indagini fisico-meccaniche-chimiche nel proprio Laboratorio di Foggia. È in ragione di ciò che Giepi ha caratterizzato la sua missione aziendale con il motto “Giepi per la utilità pubblica”.

