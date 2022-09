Un giovane di 20 anni, Andrea Gaeta, è stato ucciso la notte scorsa a Orta Nova, nel foggiano. Stando ad una prima ricostruzione il giovane era in auto, in via Saragat, alla periferia della città, quando sarebbe stato affiancato da un altro mezzo dal quale sono sparati diversi colpi d’arma da fuoco che hanno raggiunto il giovane al busto e al fianco, uccidendolo.

I carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto stanno verificando se nella zona ci siano telecamere di video sorveglianza che potrebbero aver filmato qualcosa di utile alle indagini. Nelle ore successive all’accaduto sono stati ascoltati diversi conoscenti di Gaeta per cercare di capire il movente dell’omicidio. Non si esclude, al momento, nessuna pista neanche quella del regolamento di conti nell’ambito della criminalità organizzata.

“Siamo profondamente scioccati dalla notizia terribile che abbiamo appreso questa mattina. Ancora spargimenti di sangue nel nostro territorio, ancora omicidi. Con l’aggravante che in questo caso si tratta di ragazzi, di giovanissimi. Il nostro paese chiede sempre di più sicurezza. Ancora una volta lo ribadiremo alle istituzioni di competenza”, commenta il sindaco di Orta Nova Domenico Lasorsa.