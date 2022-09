“Per me essere riuscita a stanziare un ulteriore fondo per la strada regionale 1 è motivo di grande soddisfazione perché so quanto è importante per il territorio. Questo è il nostro modo di fare politica, attraverso i risultati e il dialogo sempre attivo con gli amministratori validi”. Lo ha detto la Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, in visita a Foggia, a Palazzo Dogana, per parlare degli aspetti operativi legati alla Strada Regionale 1. La Carfagna ha risposto poi indirettamente a Crosetto di Fratelli d’Italia – ieri a Foggia – che parlava di gap infrastrutturale nel Sud: “Quando sento la leader del centrodestra, Giorgia Meloni, parlare di investimenti sui porti e sul ferro temo che non abbia letto bene il PNRR. Ciò di cui parla è già nel piano che loro, rinegoziandolo, rischiano di fermare con cantieri già avviati. Abbiamo investito 1,8 miliardi e altri fondi per programmare investimenti per fare del Sud la vera piattaforma logistica dell’Italia nel Mediterraneo”.

Soddisfatto anche il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta: “Abbiamo fortemente voluto che questo strategico intervento infrastrutturale fosse tra le priorità dei diversi Governi che si sono avvicendati. E ci siamo riusciti – spiega -. Da quello presieduto da Giuseppe Conte, che ne ha finanziato la progettazione con 9 milioni di euro, a quello guidato da Mario Draghi, che proprio con Mara Carfagna ha stanziato 50 milioni di euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione e, proprio recentemente, altri 47,2 milioni di euro, rivenienti dalla rimodulazione delle risorse economiche contenute nel Contratto Istituzionale di Sviluppo della Capitanata, per la sua realizzazione. Un grande risultato raggiunto dalla Provincia e dalla comunità dei sindaci del territorio, uniti nel rivendicare ed ottenere una centralità nazionale per un’opera che la Capitanata attendeva da decenni”.