15 ore fa

🛑 AGGUATO A FOGGIAUn militare di 23 anni è stato accoltellato la scorsa notte in pieno centro a Foggia, nei pressi di piazza Cesare Battisti. Non si esclude che il giovane possa essere stato accoltellato per sfuggire ad una rapina. La vittima, ferita con una coltellata l'ascella sinistra, è stata ricoverata al Policlinico Riuniti di Foggia: le sua condizioni non sarebbero gravi. Sull’accaduto indagano i carabinieri che stanno visionando anche le immagini delle telecamere della zona.