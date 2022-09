Quattro cantine e due cooperative sociali sono state il focus del press tour promosso dall’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato alle attività produttive. In tre giorni sei giornalisti e blogger hanno visitato le giovani realtà vitivinicole tra le tante che oramai fanno del territorio di Cerignola una delle aree a più alta vocazione enologica.

“È stata un’iniziativa organizzata in occasione della vendemmia – afferma l’assessore Sergio Cialdella – per far conoscere la qualità delle aziende vinicole ed evidenziare i sistemi produttivi ad alto tasso tecnologico e di qualità. Abbiamo promosso le aziende che producono e lavorano le proprie uve e lo fanno con sistema biologico. Inoltre , – sottolinea Cialdella – abbiamo inteso porre all’attenzione degli esperti in comunicazione agrifood and wine le cooperative che operano in terreni confiscati alla criminalità e attraverso il reinserimento di persone svantaggiate anch’esse producono ottimi vini”.



Insieme alle aziende agricole, i giornalisti e i blogger hanno avuto modo di conoscere le opere monumentali del territorio di Cerignola. Hanno visitato il Piano delle fosse e le chiese di San Domenico e dell’Assunta, oltre al duomo Tonti. Anche Torre Alemanna è stata oggetto della curiosità degli ospiti.

“Ringrazio le cantine e le cooperative per l’accoglienza e per la disponibilità a far conoscere, insieme alle loro produzioni vinicole, anche le eccellenze agroalimentari del nostro territorio. È un metodo, quello di promuovere la nostra città e le nostre aziende attraverso la comunicazione mediatica e social che abbiamo intenzione di sviluppare per far crescere anche il turismo rurale e i percorsi enogastronomici”, rimarca Cialdella.

“È indubbio- conclude il sindaco di Cerignola Francesco Bonito– che la nostra terra sia ricca di possibilità, di storia e di cultura. A noi il compito di saper valorizzare le tante eccellenze che animano Cerignola e la rendono riconoscibile per qualità e vivacità. Utilizzare i nuovi media per esaltare la nostra antica tradizione è un esperimento che intendiamo sviluppare ulteriormente anche in differenti occasioni”.

