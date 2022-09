“La Lega è seriamente impegnata sul fronte della riforma della polizia penitenziaria. Lo ha già chiarito Matteo Salvini, che nei giorni scorsi in Puglia ha incontrato esponenti del settore. Lo abbiamo ribadito questa mattina io e la deputata Anna Rita Tateo all’incontro promosso dall’OSAPP Puglia tenutosi presso il carcere di Foggia, dove abbiamo vissuto da vicino il trasporto in ambulanza di un agente a causa del troppo stress. A lui i migliori auguri di buona ripresa. A maggior ragione, spiace evidenziare, ma è bene farlo, che la Lega era l’unica forza politica presente”.

Lo dichiara il consigliere regionale Jospeh Splendido, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia 01 che comprende Foggia, la provincia di Foggia e la BAT. “In qualità di consigliere regionale ho già affrontato la questione in una interrogazione depositata in Regione Puglia finalizzata a chiedere interventi urgenti. Il carcere di Foggia sconta problemi quali il sovraffollamento, edifici fatiscenti, depotenziamento degli organici di sicurezza e sanitari, turni massacranti, situazioni di pericolo per la incolumità degli agenti in servizio. Tutti ricordiamo l’evasione di 70 detenuti avvenuta due anni fa. Le proteste di questi giorni e dei giorni a venire, pertanto, sono sacrosante. Sono lieto che il mio segretario federale si sia già fatto carico del problema. Il mio impegno è a che si metta mano seriamente e con urgenza ad una situazione non più sostenibile, che rischia l’implosione”.