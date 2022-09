Il partito Fratelli d’Italia e la lista capitanata da Giandonato La Salandra prendono le distanze in maniera chiara e netta dalla manifestazione organizzata a Cerignola il prossimo 15 settembre dall’ex sindaco Metta. Nessuna ambiguità, tanto che i candidati del listino proporzionale non sono neppure stati invitati ad un evento al quale, in ogni caso, non avremmo mai preso in considerazione di partecipare.

Fratelli d’Italia ha presentato la propria lista a Cerignola pubblicamente lo scorso sabato 10 settembre e non certo in un ambiente chiuso come il comitato di “Avanti Cerignola”. D’altronde, il partito non nasce oggi e, soprattutto su questo territorio, deve molto alla coerenza di chi a Cerignola fa politica 12 mesi l’anno.

Anzi, i candidati espressione di Fratelli d’Italia giovedì 15 parteciperanno ad un’altra manifestazione organizzata dalla Fondazione Tatarella per la presentazione del libro inedito di Pinuccio Tatarella “La destra verso il futuro”.“Noi di Fratelli d’Italia alle ultime amministrative ci siamo candidati contro Franco Metta – ribadisce La Salandra – e quindi contro la precedente amministrazione e non c’è campagna elettorale che tenga che possa cambiare la linea direttrice di Fratelli d’Italia. Non accettiamo lezioni di legalità da Bonito, dovendo ricordare al signor Sindaco che, proprio nella sua amministrazione, un suo assessore in quota Cinque Stelle ha usato mezzi della res pubblica per invitare ad un evento elettorale di Giuseppe Conte”.



