Un fondo di private equity internazionale si affaccia nell’Eccellenza pugliese, il fondo d’investimento lussemburghese Toro Capital Fund, già proprietario del club calcistico piemontese Casale Calcio, militante in serie D (mediante l’Advisor torinese Console and Partners), ha stretto una partnership strategica con l’ASD Orta Nova.



Tale accordo, voluto fortemente dal nuovo organigramma societario dell’ASD Orta Nova, ed in particolare dall’ing. Sergio Priore, è unica nel suo genere, difatti tali fondi investono solamente in club calcistici dalla serie D fino alla serie A, con infrastrutture come stadi, centri sportivi e Academy.



Tale collaborazione è importante oltre che sul lato finanziario, anche su quello sportivo, dato che il Casale Calcio e l’ASD Orta Nova potranno interscambiarsi esperienze, calciatori, organizzare eventi congiunti proprio come la raccolta fondi (crowfunding) che inizierà a breve da parte dell’Orta Nova per coinvolgere tifosi ed imprese del territorio in un progetto importante sia sul lato sociale, economico e di sviluppo territoriale, difatti tale fondo è pronto già a vagliare possibilità di investimento sul territorio di capitanata anche in ambiti extra calcistici, come il food, il turismo, l’immobiliare ecc.



Infine ricordiamo che tale “garanzia” data dal fondo ai programmi futuri dell’Orta Nova, sono rafforzati dal fatto che l’istituto finanziario lussemburghese è tutelato e vigilato in Europa per gli azionisti e quindi per i propri obbligazionisti, prova ne è l’emissione di un bond da 5 milioni di euro che il fondo ha lanciato tempo fa, sempre per le attività sportive, come pure la presentazione ai trustee della Salernitana di un progetto di acquisizione per 40 milioni e all’ultimo giorno del bando ceduta all’imprenditore napoletano Iervolino. Il tutto a testimonianza di un progetto che ha voglia di crescere ed affermarsi, con la speranza di poter tornare ad utilizzare il comunale Fanelli, fulcro nevralgico del progetto biancoazzurro.

