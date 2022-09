Il doppio di 6… è siamo. Con questo slogan parte a Carapelle il progetto della cooperativa “Un sorriso per tutti’, dell’amministrazione comunale e dell’Ambito di Cerignola. Nella cittadina dei Cinque Reali Siti verrà istituito un polo per l’infanzia, sulla scia di un modello di continuità organizzativa e pedagogica basato sul metodo Montessori. Previste attività specifiche rivolte alle famiglie, azioni di accudimento domiciliare dei minori e di accompagnamento ai servizi per rispondere alle esigenze delle mamme lavoratrici, oltre ad un’attività integrativa ed extrascolastica per gli alunni.

Il nuovo Polo sorgerà in una struttura destinata ai servizi per l’infanzia, consegnata nel 2013 ma mai utilizzata. Grazie all’attuale amministrazione comunale e alla Società Cooperativa Sociale, sono stati intercettati i fondi necessari per l’avvio della struttura. Il progetto riguarderà tutto il territorio dei Cinque Reali Siti e Cerignola e la base operativa sarà nel comune di Carapelle.