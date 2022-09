Fa chiarezza il sindaco di Ordona Adalgisa La Torre in merito ai tre interventi finanziati dal CIS Capitanata: parco archeologico per €1.000.000; parcheggio per parco archeologico e museo € 484.776,30 e urbanizzazioni zona PIP € 816.878 con contratto sottoscritto a febbraio di due anni fa.

Sulle polemiche su che fine avessero fatto i lavori dopo le risorse assegnte, il primo cittadino non ha dubbi: “La verità è che il 9 ottobre 2020, dopo 15 giorni dalla nostra elezione, il Comune di Ordona ha ricevuto una lettera dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che rilevava il mancato invio di tutta la documentazione richiesta dal contratto, avvertendolo che, in caso di mancato riscontro entro 7 giorni, tutti i finanziamenti sarebbero stati revocati – scrive sulla propria pagina Facebook -. La verità è che i finanziamenti per la realizzazione del parco archeologico, del parcheggio e per le urbanizzazioni della zona PIP, per un valore di oltre due milioni di euro, sono stati ottenuti da questa Amministrazione comunale, dalla sua tenacia, determinazione, amore per il nostro paese e per la gente che ci vive. La verità è che questi progetti si realizzeranno presto, solo grazie al grande lavoro di squadra tra questa Amministrazione comunale, Ufficio Tecnico comunale e il team di Invitalia, in particolare del Responsabile Unico dott. A. Attolico”.