Dopo la vittoria della 71° edizione del Festival di Sanremo nella sezione “Nuove Proposte”, Gaudiano per la prima volta sarà in concerto nella sua Foggia sul palco più importante del capoluogo dauno, il Teatro Giordano per la data zero del tour che proseguirà con i live di Milano ed altri concerti in giro per la Penisola. Foggia, dunque, al centro dei pensieri dell’artista, il quale ha scelto la città natale per l’esordio della sua tournée musicale italiana, che arriva dopo il lungo e sofferto stop alle manifestazioni artistiche causato dalla pandemia.

Il concerto è prodotto da Friends&Partners ed è stato fortemente voluto dalla Accademia nazionale Musical Art nata dalla Crew Slup, la compagnia di musical di Paolo Citro con cui Gaudiano, sin da giovanissimo, ha mosso i primi passi nel mondo del teatro. Un amore che, parallelamente alla musica, Gaudiano continua a coltivare con successo, con Foggia sempre nel cuore. L’INTERVISTA

https://youtu.be/CyI74dwwbUg