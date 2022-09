Una “Passeggiata Filosofica a Bosco Acquara” di Orsara di Puglia è la nuova escursione naturalistica promossa dalla cooperativa sociale Ortovolante in programma domenica 2 ottobre 2022, con l’obiettivo di valorizzare il turismo lento, esplorare il patrimonio ambientale più da vicino, vivere una mattinata a stretto contatto con la natura. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Infopoint Comunale, Proloco e Amministrazione Comunale di Orsara di Puglia. Il raduno per i partecipanti è alle ore 9.00 presso Bosco Acquara. Quella in programma, dunque, non è una semplice passeggiata tra i boschi. E’ qualcosa di più, è un percorso che spinge i passi ad andare oltre, a conoscere meglio sé stessi. E’ il cammino che diventa la metafora del viaggio interiore.

«Camminare non è solo muovere i piedi e, con essi, il corpo. Non è solo una attività fisica, che diventa piacevole svolgendola in suggestivi paesaggi naturali. Camminare è molto di più. E’ soprattutto una attività spirituale se l’atto del camminare risveglia significati profondi del nostro esistere» dice il filosofo di strada Michele De Pasquale, che guiderà il gruppo scandendo la passeggiata attraverso momenti di riflessione che permetteranno ai partecipanti di intrecciare un dialogo per aiutarli a scoprire il senso del camminare, sul proprio rapporto con la natura e gli altri. L’escursione nel bosco si svolgerà anche in compagnia di Francesco De Pasquale, guida ambientale naturalistica di Ortovolante. Si tratta di un percorso ad anello di 4 km con difficoltà bassa, non adatto ai bambini. Al termine dell’escursione, verso le 13.00 circa, è previsto un piccolo aperitivo con prodotti solidali realizzati da Ortovolante e dalla cooperativa sociale Altereco sui beni confiscati alle mafie di “Terra Aut” e “Michele Cianci”.

Per info sui costi e prenotazioni è possibile chiamare al 320.8676367.

