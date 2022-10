Di seguito l’ordinanza della Provincia di Foggia – settore viabilità – sulla Strada provinciale 102 per Candela: “Si comunica che il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia, arch. Angelo Iannotta con Ordinanza n. 33/2022 ordina: che lungo la Strada Provinciale n. 102 (quadrivio Candela – Deliceto) e più precisamente al km 11+400 per interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale ai fini della messa in sicurezza del Ponte sul “Torrente Carapelle”: venga istituita la chiusura al traffico traffico veicolare, con osservanza dei parametri previsti dal D.L.vo n° 285 del 30.04.1992, e successive modifiche, “Nuovo Codice della Strada”, dalla data di emissione della presente ordinanza e sino al ristabilimento delle condizioni di sicurezza, apponendo la necessaria segnaletica stradale”.

comunicato stampa