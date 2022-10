Cambia l’orario di Foggia-Crotone, in programma sabato prossimo allo Zaccheria. La gara, inizialmente programmata per le 17.30, è stata anticipata alle 14.30 su richiesta del club rossonero. Intanto, la squadra continua il suo programma di allenamenti che la vedrà impegnata fino a venerdì con sessioni di lavoro allo stadio. Proprio l’impianto di viale Ofanto è al centro della convenzione che verrà stipulata tra la società rossonera e il Comune di Foggia per l’utilizzo anche per gli allenamenti per questa stagione.

Si tratta dell’unica buona notizia al momento in casa Foggia, dopo l’ennesima bufera in campionato seguita dalla sconfitta a Pagani contro la Gelbison. Sabato arriverà un Crotone affamato di punti e reduce dalla vittoria con un’altra big, l’Avellino. Non sarà facile per Schenetti e compagni, che devono provare a risalire la china prima che sia troppo tardi.