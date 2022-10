Migliorare la sicurezza informatica nella gestione dei servizi delle amministrazioni locali e regionali. È l’obiettivo del progetto “CS‐AWARE‐NEXT”, a valere sul programma “HORIZONEUROPE ‐ call HORIZON‐CL3‐2021‐CS‐01 ‐ Increased cybersecurity 2021”, che vede coinvolti 21 soggetti rappresentanti di 8 Paesi europei guidati dall’Università di OULUN YLIOPISTO in Finlandia, e di cui la Provincia di Foggia è partner attraverso l’Associazione di Enti Locali Focus Europe.

Le caratteristiche del progetto, che come detto avrà un respiro ampio e coinvolgerà – soprattutto nella parte legata ai servizi offerti al sistema delle imprese – anche il Consorzio ASI, saranno presentate alla stampa lunedì 17 ottobre, alle 10.30 nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana.

All’incontro con i giornalisti parteciperanno il presidente della Provincia, Nicola Gatta; il rappresentante dell’Associazione di Enti Locali Focus Europe (della quale la Provincia di Foggia è socia), Francesco Gagliardi; il rappresentante della CeSViTer Consulting S.r.l., partner dell’attività progettuale, Manuel Leiva Lopez; il responsabile di progetto per il Consorzio ASI, Luigi Genzano.

A relazionare sulle attività specifiche dell’iniziativa saranno i coordinatori di progetto, Thomas Schaberreiter (CS-AWARE – Analyst), Chris Wills (CS-AWARE – Analyst), Christian Wieser (UOulu – WP9 Coordinator), Vittorio Scarano (UNISA – WP2 Coordinator), Jerry Andriessen (Wise & Munro WP7 & 2).

comunicato stampa