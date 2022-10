Non vivono giornate tranquille i cittadini di Orta Nova, alle prese con la “bomba” esplosa dei giorni scorsi con l’insediamento della commissione di accesso agli atti per verificare eventuali infiltrazioni mafiose nel Comune dei Cinque Reali Siti. Su questo, il sindaco Lasorsa mostra ottimismo: Dopo aver immediatamente richiesto al Prefetto la convocazione del Tavolo tecnico per l’ordine pubblico, nella giornata del 13 ottobre, si è insediata presso il nostro comune la Commissione di accesso agli Atti – scrive sui social -. I rappresentanti dello Stato, nominati con decreto dal Prefetto, vigileranno per alcuni mesi le attività politico-amministrative del Comune di Orta Nova, per verificare che ogni azione sia improntata al rispetto delle norme e della legalità. Siamo fiduciosi che il lavoro della commissione, a cui presteremo massima collaborazione, possa fare chiarezza sulla legittimità degli atti posti in essere da questa Amministrazione”.

A complicare la già delicata situazione ambientale ci pensa anche la questione rifiuti: sui social fioccano le segnalazioni di cittadini che lamentano sporcizia e sversamento di rifiuti in diverse zone della città. La Polizia Locale è già intervenuta in alcune occasioni, elevando verbali e contravvenzioni ad alcuni cittadini responsabili del non corretto conferimento di rifiuti.