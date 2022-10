Il Comitato spontaneo dei Ristoratori e dei Commercianti scende in piazza martedì 25 ottobre per manifestare pacificamente contro il caro bollette. L’iniziativa, promossa dai titolari delle attività di Cerignola, è stata concordata con l’Amministrazione Comunale nel corso di un incontro ad hoc tenutosi lo scorso 5 ottobre, quando una delegazione ha incontrato l’assessore alle attività produttive Sergio Cialdella e il sindaco Francesco Bonito.

“Oltre alle private abitazioni, le bollette delle nostre attività commerciali ci stanno letteralmente mettendo in ginocchio – dicono i referenti del comitato Matteo Dagnese e Nicola Lopane in rappresentanza di oltre 70 ristoratori cerignolani-. Sappiamo bene che questa è una crisi generalizzata, ma abbiamo l’obbligo di fare squadra tutti insieme per far sentire la nostra voce. Abbiamo previsto un giorno di chiusura di tutte le attività commerciali il 25 ottobre e poi, alle ore 19:30, l’inizio del corteo da Piazza Duomo”.

Il Comitato Spontaneo invita ancora una volta tutte le attività commerciali a restare chiuse per tutta la giornata del 25 ottobre: “É necessario che la nostra voce arrivi al Governo: manifestare, oltre che un diritto sancito costituzionalmente, è un atto sacrosanto per cambiare le cose. Invitiamo tutti i ristoratori, negozianti, anche delle grandi catene di vendita, a tenere abbassate le serrande durante la giornata del 25 ottobre, in segno di solidarietà e adesione ad una protesta pacifica e civile. Molti Comuni di Italia si stanno attrezzando in maniera simile e, martedì prossimo, anche alcuni commercianti dei paesi limitrofi saranno con noi”, aggiungono Dagnese e Lopane in rappresentanza del comitato.

Il Comitato spontaneo Ristoratori e Commercianti ha reso pubblico il percorso del corteo del 25 ottobre: “Partiremo da Piazza Duomo alle ore 19.30 e ci muoveremo verso via Di Vittorio, via Puglie, via XX settembre e Corso Roma. Termineremo la manifestazione dinanzi a Palazzo di Città. È necessario partecipare, perché quella del caro bollette è una urgenza che riguarda tutti, non soltanto noi ristoratori o commercianti. È inutile lamentarsi, magari sui social network, se poi quando arriva l’occasione di far sentire la propria voce ci si tira indietro. Chiediamo collaborazione a tutti i nostri colleghi: Il 25 ottobre Cerignola dovrà chiudere per 24 ore e scendere in piazza contro il caro bollette” , concludono dal Comitato.