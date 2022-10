Nell’aula consiliare del comune di Foggia si è riunita l’assemblea dei Sindaci per eleggere il proprio rappresentante nell’AGER, l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. L’assemblea all’unanimità ha eletto Massimo Colia, Sindaco di Stornarella e Vicepresidente di ANCI Puglia.

“Ringrazio tutti i colleghi Sindaci per aver espresso apprezzamento sul mio operato nella rappresentanza regionale di ANCI e per il consenso unanime sulla mia persona. Sono davvero onorato e ricambierò moltiplicando il mio impegno su un tema complesso e delicato come la gestione dei rifiuti”, dichiara Colia.

comunicato stampa