Cosa facciamo con le mascherine che non usiamo più? Nasce in questo modo l’iniziativa di costruire delle calze, riciclando le mascherine, ritagliandole e cucendole a mano e decorandole personalmente.

Tutto il ricavato sarà devoluto nella costruzione della casa della divina provvidenza adibita a mensa serale e dormitori per offrire un posto letto e un pasto caldo a chiunque non lo abbia.

Questa calza è simbolica, all’interno troviamo solo alcune caramelle. Saranno disponibili con un contributo minimo di 2€ presso la sede della Misericordia di Orta Nova in via Puglie.