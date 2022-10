Il Consiglio Provinciale, si è riunito a Palazzo Dogana, con la partecipazione del Presidente, Nicola Gatta, del Vice Presidente, Giuseppe Mangiacotti e dei Consiglieri Provinciali:: Augello Roberto; Zuccaro Antonio; Maggi Miriam; Pezzano Rino; Palladino Nunziata; Giurato Luigi; Prencipe Salvatore; Rinaldi Libera Liliana; del Segretario Generale, Giacomo Scalzulli e della dirigente del Settore Finanziario, Rosa Lombardi.

Approvate, all’unanimità, dal Consiglio le variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 e l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2021 ai sensi degli artt. 175 e 187 del d.lgs 267/2000 ; la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’annualità 2022 ex art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000

Approvati, a magggioranza, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 – 2025 e il rendiconto di gestione, per l’esercizio finanziario 2021, della Scuola di Protezione Civile della Provincia di Foggia. Riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a), d.lgs 267/2000 e s.m.i. della somma complessiva di euro 674.622,86 per titoli esecutivi.

Nel suo intervento il Presidente dell’Ente, Nicola Gatta, ha sottolineato che la manovra per la salvaguardia degli equilibri di bilancio non è soltanto un atto di natura tecnica ed un obbligo dettato dalla norma, è un atto che per un verso certifica e conferma la corretta gestione finanziaria dell’Ente, per l’altro contiene alcuni elementi di particolare rilevanza politica, viste le loro ricadute immediate sull’attività amministrativa e, di conseguenza, sugli interventi finalizzati allo sviluppo del territorio. Una manovra estremamente qualificante per gli obiettivi che permetterà di conseguire.

Sugli accapi relativi alle variazioni al bilancio ha relazionato il Consigliere delegato, Rino Pezzano.

Sono intervenuti i Consiglieri: Pezzano; Palladino; Augello e Prencipe.

comunicato stampa