L’attenzione del Laboratorio Giepi di Foggia verso tale missione ha creato in Azienda un clima di costante impegno, ricerca e competitività nell’ambito delle Prove di Laboratorio e in Sito su materiali e strutture.

L’impegno di Giepi oltre che essere rivolto agli Operatori dell’Edilizia in materia di Prove di Laboratorio su materiali da costruzione e Prove su terre – Geotecniche, nel tempo si è concretizzato anche nella attività di affiancare Università e Istituti tecnici nella ricerca applicata, offrendo il campo della nostra esperienza e delle nostre qualificazioni a Ricercatori e Studenti.

L’impegno congiunto comprende attività di stage su progetti di ricerca, in particolare quelle finalizzate allo sviluppo di tesi magistrali e dottorali per contribuire così alla formazione sul campo di future risorse lavorative e specialistiche, grazie a programmi formativi di orientamento e avviamento predisposti o coordinati da strutture di Ateneo o di Istituto.

In tale percorso formativo, Giepi ha inteso anche cogliere l’opportunità di porre l’attenzione verso “risorse rosa”, addivenendo, nell’organigramma attuale, alla presenza di posizioni chiave sia nel comparto gestionale, nella figura della Responsabile di Segreteria che nelle due posizioni tecniche interne/esterne di sperimentatore nella diagnostica strutturale e di sperimentatore nel settore geotecnico.

È stato fattore fondamentale di sviluppo e di integrazione di diversità di risorse in un ambiente, nel passato, improntato soltanto a posizioni al maschile.

Il nuovo corso, così integrato e così assestato in maniera naturale e spontanea, determina oggi in Azienda caratteri di nuova e intensa competitività e nuove angolazioni di vedute.

Scelte spontanee e mirate hanno perciò contribuito, in funzione del progetto di consolidamento ed espansione aziendale, un passo fondamentale per il raggiungimento di una cultura aperta e innovativa, capace di generare nel tempo benefici a cascata a tutti i livelli organizzativi.

E, pur tuttavia, si è trattato di un percorso, nella sua fase di costruzione, determinatosi con estrema consapevolezza avendo avuto riguardo solo alle reali competenze, al talento e alla passione delle persone.

Gli stessi valori, d’altra parte, hanno contraddistinto 50 anni di percorso di Giepi, a partire dal 1975, anno in cui, assieme ad altri due Laboratori di Firenze e Siena, per primi, si è conseguita l’Autorizzazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti per le “Prove su materiali da costruzione” (n.14203/10.12.1975), cui, nel 2004, è seguita l’Autorizzazione per “Prove su terre – Geotecniche” (n.52502/11.10.2004).

Nel tempo sono stati conseguiti altri riconoscimenti di qualificazione quali il Certificato da DNV ISO 9001 Sistema di Gestione Qualità, l’iscrizione all’ Albo dei “Laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati” (D.M. Ricerca scientifica 09.10.1985 – G.U. 22.,101985 n.249), all’Albo dei “Laboratori della ricerca scientifica e tecnologica” (MIUR Ministero dell’Istruzione e della Ricerca) e al Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione.

