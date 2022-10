Una professione quella del commercialista che diventa sempre più femminile, la componente rosa è passata al 40% circa. Gender Gap sarà il tema affrontato mercoledì 26 ottobre dalle ore 16:00, tramite piattaforma online . Il webinar è organizzato dal comitato pari opportunità dell’Ordine dei commercialisti di Foggia la cui presidente Sara Quarticelli ,aprirà i lavori insieme ai saluti istituzionali del Presidente dell’ ODCEC di Foggia ,Giuseppe Senerchia e della stessa Presidente del Comitato alle pari opportunità la quale sarà anche moderatrice dell’ evento . Il programma verterà su

– donne ,istruzione e tirocinio,

– donne mercato professionale,

-essere mamme e titolari di partite iva,

– discriminazioni su luoghi di lavoro: riflessioni, sull’ analisi condotta dalla fondazione Libellula ,

– il gender Pay Gap, la differenza retributiva legata al genere.

La commercialista Sara Quarticelli , spiega come è importante il rispetto della parità di genere , auspicandosi un futuro con argomenti ben diversi da affrontare. Generazioni a confronto, porterà l’ intervento di due commercialiste donne, relatrici dell’evento, la dottoressa Filomena Sacco e la dottoressa Cecilia Grossi che illustreranno delle difficoltà avute durante il percorso lavorativo negli anni , di come sono riuscite a conciliare il lavoro di professionista con la loro vita privata e di come prima veniva scelta la professione del commercialista e come sia cambiata rispetto ad oggi. In ultimo la presidente Quarticelli, commenta di quanto sia fondamentale l’ entrata in vigore della direttiva che mira a introdurre procedure di assunzione trasparenti nelle aziende dell’Ue in modo che almeno il 40% dei posti ai vertici dell’ esecutivo siano occupati da donne, facendo riferimento alla proposta della Commissione europea presentata per la prima volta nel 2012, mentre il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione negoziale nel 2013. Ora, termina Quarticelli, attendiamo l’ entrata in vigore di tale possibilità che potrebbe positivamente cambiare i numeri.

Chiusura dei lavori alle ore 18:00. La partecipazione all’evento sarà aperto a tutti . Ai partecipanti saranno accreditati 2 Cfp al CNDCEC.

comunicato stampa