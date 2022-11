I Commissari del Comune di Foggia hanno proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui avranno luogo le esequie di Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, pilota e co-pilota dell’elicottero Alidaunia partito dalle Tremiti e diretto a Foggia, precipitato il 5 novembre a Castelpagano, in agro di Apricena.

La Commissione invita tutti, in forma autonoma, a testimoniare la propria partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e di rispetto, durante il rito delle esequie. Le esequie di Luigi Ippolito si terranno domenica 13 novembre alle ore 16 in Cattedrale. Stesso luogo e oraio, ma lunedì 14, i funerali di Andrea Nardelli. Nel corso dell’incidente morirono 7 persone.