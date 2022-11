Foggia celebra la Giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti” con una giornata di iniziative. Tra queste, la manifestazione svoltasi alla Chiesa di Sant’Antonio con un programma di laboratori di lettura e di disegno che hanno coinvolto in prima persona i bambini stessi. L’evento gestito su base volontaria ha permesso il momento di aggregazione, condivisione e la comunione non solo ai piccoli ma anche un momento per i genitori di confronto e di scambio di idee al fine di migliorare e integrare meglio questo genere di attività anche per il futuro.

A Cerignola, invece, in occasione del Consiglio Comunale di domani si discuterà sulla possibilità di prevedere la cittadinanza onoraria per tutti i minori stranieri che abbiano compiuto un ciclo scolastico o un percorso di formazione professionale.