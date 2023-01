Promuovere l’inclusione sociale, lavorativa e alloggiativa dei cittadini migranti attraverso la diffusione di informazioni inerenti diritti fondamentali, quali il lavoro, l’abitazione, gli strumenti di sostegno. Sono questi gli obiettivi principali del nuovo ciclo di incontri formativi in programma dal mese di febbraio a quello di giugno promossi dalla cooperativa sociale Medtraininge Casa dei Diritti di Siponto che si svolgeranno presso la sala narrativa della Biblioteca di Foggia “la Magna Capitana”, in Via Michelangelo 1. Il percorso formativo è destinato ad un massimo di 50 persone. La partecipazione è gratuita.



“Orientamento legale: diritto al lavoro e inserimento abitativo”. Sono questi i temi degli incontri organizzati nel mese di febbraio aperti a tutti i cittadini migranti del territorio ed ai beneficiari dei progetti SAI – Sistema Accoglienza Integrazione – al fine di favorire il loro processo di inclusione socio-lavorativa, contrastare il fenomeno dello sfruttamento, ridurre le condizioni di irregolarità e aiutarli a muoversi meglio nella ricerca di una casa. Medtraining, infatti, per il consorzio di cooperative sociali Oltre è ente gestore in provincia di Foggia di diversi progetti SAI, di Casa dei Diritti di Siponto e degli Sportelli 108 – servizio per l’integrazione socio-sanitaria dei cittadini migranti.

Tre gli appuntamenti in programma:

1° – L’orientamento legislativo in materia di contratti di lavoro e le diverse tipologie contrattuali: 7 febbraio 2023, dalle ore 15.30 alle 17.30. A cura di Stefania Santoro.

2° – Diritti, tutele e doveri dei lavoratori: 14 febbraio 2023, dalle ore 15.30 alle 17.30. A cura di Rita Tursi.

3° – Orientamento sulla normativa della locazione e delle tipologie contrattuali: 28 febbraio 2023, dalle ore 15.30 alle 17.30. a cura di Filomena Guerrieri.

Per info e iscrizioni è possibile chiamare il numero 351.1643704.

Seguiranno nei mesi successi i percorsi formativi dedicati all’orientamento sociale e al lavoro. Le lezioni su gestione domestica e strumenti di sostegno economico puntano a sviluppare le conoscenze per una corretta gestione domestica e fornire le informazioni relative agli strumenti di sostegno economico, quali: indennità, assegni e bonus. Il percorso su self marketing e inserimento professionale, invece, vuole aiutare l’individuo a prendere consapevolezza di sé e delle proprie capacità; costruire gli strumenti essenziali per la promozione di sé e delle proprie capacità; acquisire le tecniche e le modalità di ricerca attiva del lavoro.