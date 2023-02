Il Foggia non vuole smettere di sognare in grande e proverà a far bene anche domani sera allo Zaccheria quando ospiterà il Taranto nel derby di Puglia. Mister Gallo si gode il momento, dopo l’esaltante vittoria di Pescara ma sa che questo gruppo può dare il meglio se viene mantenuto costatemente sotto pressione. “È giusto anche godere delle vittorie ma quella contro il Pescara è storia e nessuno ce la toglierà. Ora ci dobbiamo preparare contro un avversario difficile da affrontare. Sarà sicuramente una gara complicata. Quello che non dobbiamo fare è pensare che sia la stessa gara dell’altra volta. Ora dobbiamo scrivere un’altra pagina di storia”. Poi un’analisi sul gruppo: “Il mio è un gruppo che accetta la competizione e le scelte. Cosa è mancato finora? Non siamo il Catanzaro e il Crotone, le altre anche hanno avuto difficoltà. Gli intoppi esistono per tutti. Se dai una continuità mentale alle prestazioni i risultati poi arrivano”. Gallo esclude obiettivi particolari ma pensa solo al Taranto: “Se vinciamo di più poi diventa tutto automatico. Domenica dopo la partita contro il Pescara, ad un certo punto mi sono girato sul pullman per guardare i giocatori ed erano tutti in silenzio. Questo è il clima giusto, non è il momento di esultare”.

Intanto, i rossoneri piazzano l’ultimo colpo di mercato: si tratta del portiere Demba Thiam, 25 anni e proveniente dalla Spal. Prenderà il posto presumibilmente di Raccichini. Un sussulto il mercato potrebbe regalarlo anche con un colpo in attacco: si vocifera di un possibile ritorno di Merola, in uscita da Cosenza.