Nella settimana dal 6 al 12 febbraio si svolgeranno, presso il Polo Biomedico “Emanuele Altomare” dell’Università di Foggia, i Corsi di dissezione su preparati anatomici freschi. I percorsi formativi sono organizzati dalla Cattedra di Otorinolaringoiatria dell’Università di Foggia diretta dal Prof. Michele Cassano, in collaborazione con la Cattedra di Chirurgia Plastica, diretta dal Prof. Aurelio Portincasa e dalla Cattedra di Odontoiatria diretta dal Prof. Lorenzo Lo Muzio.

I Corsi di dissezione su preparati anatomici rappresentano un’opportunità importante per i giovani chirurghi, volta a permettere loro di acquisire conoscenze anatomiche dirette e manualità chirurgica, con l’esecuzione di procedure che, se eseguite dal neofita direttamente sul vivente, sarebbero non esenti da rischi e senz’altro più difficoltose per la presenza del sangue. Si partirà lunedì 6 febbraio con il Modulo di Chirurgia Plastica facciale diretto dal Prof. Aurelio Portincasa e dal Prof. Domenico Parisi. Seguiranno, nei giorni dal 7 al 10 febbraio, i moduli dedicati all’Otorinolaringoiatria, Chirurgia delle ghiandole salivari, Chirurgia estetica del naso, Chirurgia endoscopica naso-sinusale e chirurgia dell’orecchio. Questi verranno condotti dal Prof. Cassano in collaborazione, in collaborazione con Professori Universitari e Primari Ospedalieri provenienti da altre sedi della Puglia e dell’Italia Centro-Meridionale.

Il weekend dal 10 al 12 febbraio, infine, sarà dedicato alle tematiche odontoiatriche con la dissezione del distretto orale sotto la Direzione del Prof. Lorenzo Lo Muzio e del Dott. Michele Di Cosola. Ai Corsi parteciperanno medici provenienti da tutta Italia che avranno la possibilità di utilizzare le Core facilities dei Dipartimenti di Area Medica.