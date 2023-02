L’incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De Andrè è al centro dello spettacolo “Rivadeandrè”, del noto giornalista Federico Buffa, ottavo appuntamento (12 febbraio) del cartellone “Un Teatro per tutti” voluto dall’Amministrazione Comunale di Cerignola con la direzione artistica di Savino Zaba. “Personalmente tengo molto a questo spettacolo perché- spiega Zaba- rappresenta in maniera chiara lo sforzo messo in campo per rilanciare il nostro Teatro Mercadante e avvicinarlo ai più giovani e ai diversi gusti. Sono sicuro che la capacità narrativa di Buffa, diventata suo tratto distintivo sul piccolo schermo, potrà rappresentare una vera e propria calamita per gli spettatori. Sullo sfondo due mondi- quello della musica e quello dello sport- che finiscono per coincidere per valori, ambizioni e principi”.

I biglietti sono in vendita a partire dal costo di 12 euro e sono disponibili online al link http://bit.ly/3WOei7m, in tutti i punti vendita Vivaticket e al botteghino del Teatro Mercadante il giorno prima dello spettacolo, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, e il giorno stesso dello spettacolo, dalle ore 17:00 alle 21:00.

“Abbiamo superato il giro di boa di questa stagione teatrale e ci accingiamo ad entrare nel vivo degli ultimi appuntamenti. Parallelamente alla programmazione “Un Teatro per tutti”, abbiamo previsto ulteriori spettacoli: il 14 febbraio la compagnia teatrale “A Sud del Racconto” di Bari dopo aver girato le scuole del Sud Italia, sarà al Mercadante per raccontare le storie delle “Donne afghane”, delle libertà negate e delle resistenze opposte. Parte del ricavato andrà il beneficenza alla Fondazione di Khaled Hosseini per la popolazione afghana e al Cav di Cerignola Titina Cioffi”.