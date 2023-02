Paura ieri pomeriggio a Cerignola, per alcuni crolli all’ex palazzo comunale, che si trova in via Vittorio Veneto. Dopo l’allarme lanciato dai residenti della zona sul posto sono giunti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza tutta l’area. Il crollo non ha causato alcun ferito. Il palazzo, infatti, era disabitato da tempo. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale e i tecnici dell’ufficio comunale per i rilievi di rito.

Così il sindaco Bonito commenta l’accaduto: “Lo storico Palazzo Carmelo è fatiscente da decenni e questa Amministrazione ha ottenuto fondi per metterlo in sicurezza e renderlo funzionante. Nel primo lotto della struttura, i lavori procedono senza problemi; per il secondo lotto, invece, ottenuti da poco i finanziamenti, sono in corso procedure di incarico ai tecnici che si occuperanno di metterlo a nuovo. Proprio su questo ultimo lotto si è registrato il cedimento. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i tecnici del Comune di Cerignola, la Polizia Locale e il nostro assessore ai lavori pubblici Mario Liscio. La situazione è sotto controllo: i servizi sociali stanno trovando una sistemazione per le cinque famiglie occupanti che vivono lì. L’Amministrazione ha interloquito anche con il responsabile degli edifici di culto della Curia, don Ignazio Pedone, col quale si è stabilito che, in via del tutto precauzionale e al solo fine di effettuare ulteriori accertamenti, la Chiesa del Carmine resterà temporaneamente chiusa. Come sindaco di Cerignola ringrazio tutti gli sciacalli che in queste ore stanno inventando versioni fantasiose attribuendo altrettante fantasiose responsabilità”.