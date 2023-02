È stato approvato dalla Commissione Attività Produttive della Camera l’emendamento al dl Carburanti, che prevede una aliquota agevolata sulle accise del gasolio commerciale per i bus turistici, settore già tremendamente penalizzato dalla pandemia.

“Ancora una volta una vittoria di Fratelli d’Italia, per cui ringrazio gli Onorevoli Caramanna e Sbardella – commenta l’On. Giandonato La Salandra, deputato foggiano di Fratelli d’Italia – per questo emendamento, che potrà avere ricadute positive sul turismo, volano di sviluppo della nostra Capitanata, centro nevralgico anche del turismo religioso effettuato principalmente tramite bus”.

La notizia fa il paio con la proposta di legge sull’enoturismo, presentata da Fratelli d’Italia, che finalmente attribuisce il giusto valore al percorso del vino, consentendo di esaltare le produzioni di eccellenza legate ai territori e offrire una nuova forma di turismo.

“Siamo estremamente soddisfatti per questa attenzione alla straordinaria ricchezza agroalimentare della nazione e, a maggior ragione, per l’importanza del settore vitivinicolo in Capitanata. Servono regole certe e uno specifico quadro normativo per tutelare un settore economico strategico: un comparto che muove 13 milioni di persone e produce 2,5 miliardi di euro”, commenta La Salandra.