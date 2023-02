Ufficio postale digitale e avvio della nuova struttura sanitaria. Sono due delle novità che Graziano Coscia, sindaco di Carlantino, ha annunciato durante il forum con i cittadini che si è tenuto domenica 19 febbraio in aula consiliare. L’incontro con i cittadini era stato convocato per fare il punto su quanto fatto dalla Giunta comunale nei suoi primi 4 anni di vita amministrativa e sulle prossime attività programmatiche. “Dopo quasi quattro anni, questa è la prima occasione, da quando ci siamo insediati, di incontrare i cittadini per un confronto e un bilancio – ha dichiarato il primo cittadino Coscia –. La pandemia, finora, ci aveva impedito di poter convocare i cittadini per un pubblico forum. Ora che la situazione covid ha assunto caratteri e dimensioni meno preoccupanti, è nostro intento convocare periodicamente degli incontri in cui ascoltare direttamente istanze e considerazioni dei cittadini. Certamente convocheremo un nuovo forum tra luglio e agosto, quando in paese torneranno anche i carlantinesi che vivono e lavorano in altre città”. Durante l’incontro, il sindaco ha presentato il progetto Polis ideato da Poste Italiane, che rafforzerà e amplierà in maniera digitale i servizi offerti dall’ufficio postale. Uno sportello unico che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. La richiesta di certificati come il passaporto o la carta d’identità, così come i certificati previdenziali e giudiziari, si aggiungeranno ai servizi già offerti dallo sportello delle Poste.

Il progetto Polis è stato presentato a Roma qualche giorno, fa alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, della presidente del consiglio Giorgia Meloni e di circa 7.000 sindaci, fra cui il primo cittadino di Carlantino. L’altra importante novità illustrata durante il forum con i cittadini riguarda l’apertura, a breve, della nuova struttura sanitaria. Il comune di Carlantino, infatti, ha stipulato una convenzione con una cooperativa impegnata nel settore socio-sanitario. Il contratto, che durerà 15 anni, garantirà alle casse comunali un’entrata annua di circa 20mila euro. Fondi che l’amministrazione comunale potrà utilizzare per la manutenzione delle strade, del verde pubblico, dell’illuminazione e di diversi altri servizi.