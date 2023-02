Oltre duecentocinquanta minori (in particolare studenti e studentesse dell’I.C. “Don Bosco Battisti” di Cerignola) hanno partecipato ai Laboratori Digitali, imparando a creare con la tecnologia, partecipando in modo attivo e propositivo a tutte le fasi del percorso, consapevoli che stavano acquisendo competenze professionali utili da poter spendere nel mercato del lavoro e per approcciarsi all’universo digitale da un punto di vista più responsabile. E’ più che positivo il bilancio dei “Laboratori Digitali” promossi a Cerignola da ESCOOP– European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – grazie al progetto “Rob.in – Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi Speciali”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Dopo la partecipazione di studenti e docenti delle scuole di Cerignola nel mese di ottobre ai due Open Day, le quattro edizioni dei Laboratori Digitali di questi mesi hanno coinvolto complessivamente 262 utenti minori, oltre ad alcuni genitori che hanno partecipato con i figli ai Laboratori intergenerazionali su Arduino realizzati presso il FAB LAB Sociale del CERCAT. I “Laboratori Digitali” si sono svolti presso l’I.C. “Don Bosco Battisti” di Cerignola (partner del progetto) e presso il Fab-Lab Sociale sito al CERCAT in Via Urbe (angolo Via La Spezia).

«I Laboratori Digitali e i Laboratori di Arduino sono stati organizzati come corsi formativi interattivi in cui gli studenti sono stati coinvolti in prima persona, alternando lezioni tradizionali con attività pratiche, workshop e sessioni hands-on» spiega Marco Sbarra, direttore di ESCOOP e coordinatore del progetto. «Le lezioni frontali hanno affrontato temi quali progettazione e stampa 3D, making, robotica attraverso l’utilizzo di Arduino, principi di coding. Tutte le attività formative miravano a costruire una didattica basata su problemi e/o progetti reali promuovendo attività con un forte riferimento alla creatività e alla progettualità innovativa che sfruttino le tecnologie digitali per sviluppare nei minori anche relazioni significative con i pari e con gli adulti di riferimento».

“Robin”, infatti, ha la finalità di agganciare i minori a rischio di abbandono scolastico precoce o in dispersione scolastica, in particolare minori con Bisogni Educativi Speciali, e le loro famiglie, attraverso le attività e le metodologie della Robotica educativa inclusiva per prenderli in carico e creare le condizioni per riportarli a scuola. L’offerta formativa, multidisciplinare e debitamente declinata/ a seconda delle età e delle competenze dei gruppi di minori, infatti, è stata basata sulla logica del fare, come natura dei Fab-Lab. Anche per questo, il FabLab Sociale del CERCAT si candida a diventare punto di riferimento per le attività extracurriculari delle scuole di Cerignola, al fine di creare le condizioni per il recupero dei ragazzi in dispersione scolastica attraverso percorsi di presa in carico che permetteranno loro di essere ri-accompagnati all’inserimento scolastico.

La rete di “Rob.in” sostenuta da Con i Bambini è composta da ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce (ente capofila del progetto); Comune di Cerignola, Associazione Europea Solidale ONLUS; Cantieri di innovazione sociale impresa sociale Società cooperativa sociale; ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; I.C. “Dante-Galiani” di San Giovanni Rotondo; I.P.S. “Cabrini” di Taranto; I.C. “Don Bosco Battisti” di Cerignola; Iress Soc. Coop; Naps Lab srls.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL Sud. www.conibambini.org