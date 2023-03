Un concorso di bellezza che mobilitò nei primi ani del Novecento tutta la città di Foggia e la sua provincia. Un evento singolare per l’epoca in cui fu realizzato che rivive in questo volume edito dall’Associazione Amici Museo Civico attraverso la ricostruzione effettuata dalla Fiore sullo studio dei documenti originali del concorso conservati ancora oggi presso l’Archivio Storico del Museo Civico di Foggia.

Documenti che saranno anche messi in mostra nel corso della presentazione del volume. La ricerca della Fiore sarà presentata da di Rossella Palmieri, docente di letteratura italiana presso l’Università di Foggia e Carmine de Leo presidente dell’associazione Amici del Museo Civico. All’evento parteciperà, con un intervento sull’importanza della documentazione d’archivio, anche Massimo Mastroiorio, direttore dell’Archivio di Stato di Foggia. Mercoledì 8 marzo 2023 ore 18,00 sala Mazza Museo Civico Foggia