Riapre la strada Cerignola-Candela, grazie ad uno stanziamento di circa 4, 3 milioni di euro. Lo annuncia sulla propria pagina Facebook il sindaco di Candela ed ex presidente della Provincia, Nicola Gatta. “ho inoltrato alla Provincia di Foggia una richiesta per sollecitare la riapertura al traffico della Sp 95 Cerignola – Candela, dopo i lavori di ammodernamento realizzati nell’ultimo anno – scrive Gatta -. Alla fine dello scorso anno, per correttezza istituzionale, decisi di non inaugurare la riapertura della strada a poche settimane dalle elezioni provinciali. Oggi accolgo con piacere che è stata emessa ordinanza di riapertura della strada provinciale. 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗻𝗮𝘁𝗮 𝘂𝗻’𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝗹𝗲, 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗮 𝗲 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗮”.