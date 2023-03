Puglia al terzo posto, in Italia, per i reati contro l’ambiente. E’ quanto emerge dai dati del rapporto annuale di Legambiente “Ecomafia 2022”.

Secondo il rapporto nel 2022 in Puglia sono stati accertati 3.042 illeciti, il 9,9% sul totale nazionale. Sono stati, invece, 984 i sequestri effettuati, 2.714 le persone denunciate e 62 quelle arrestate.

A livello nazionale nel ciclo dell’illegalità dei rifiuti Foggia si è classificata al nono posto con 651 reati; Bari al sesto con 789 reati accertati. Seguono Lecce al 13esimo posto, Taranto al 18esimo seguiti poi da Barletta, Andria e Trani e Brindisi. Fra il 2017 e il 2021 in Puglia sono stati commessi complessivamente 16.347 reati abientali, sono state 15.219 le persone denunciate, 157 le ordinanze di custodia cautelare e 5.161 i sequestri eseguiti dalle forze dell’ordine e dalle capitanerie di porto.