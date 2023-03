Impegno in trasferta per il Foggia che affronta l’Avellino al Partenio-Lombardi, in una sfida che apre una settimana cruciale per i rossoneri che affronteranno poi Monopoli e Cerignola giocandosi praticamente il proprio destino. Con 36 punti in 30 partite i lupi occupano la tredicesima posizione della classifica. 9 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, è questo lo score degli irpini. Con 32 reti i biancoverdi mostrano il vero handicap della stagione regolare, la difficoltà nell’andare in porta. 3 gol fatti arrivano dal dischetto. Sono 36 le marcature subite dalla squadra campana.

Così Petermann (in conferenza stampa pre partita al posto del tecnico Somma) analizza la sfida ad Avellino: “Andiamo ad Avellino consapevoli di affrontare un avversario forte che contro di noi farà la gara della vita. Sanno che devono tirar fuori qualcosa in più ma noi ci arriviamo carichi e con le carte in regola per far bene. Siamo carichi, non abbiamo grandi defezioni. Vedremo se giocherò assieme ad Antonio (Vacca, ndr), la prima cosa è il gruppo. Bisognerà mantenere la calma, penso che potrà decidersi più verso la fine”.