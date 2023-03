Al via la vendita dei biglietti di Audace Cerignola-Foggia, in programma domenica 19 marzo alle ore 15 allo stadio Monterisi. Sarà possibile acquistare i tagliandi solo ed esclusivamente pressi i punti vendita autorizzati a Cerignola, ai soli residenti nel Comune di Cerignola e previa obbligatoria esposizione del documento di identità. Non ci sarà alcuna vendita online. A Cerignola, per disposizione dell’autorità giudiziaria, non ci saranno i tifosi del Foggia.

In prevendita il prezzo del biglietto sarà di euro 15 in TRIBUNA e di euro 10 in tutti gli altri settori. Il giorno dell’evento (domenica) sarà possibile acquistare il biglietto al costo di euro 20 in TRIBUNA e di euro 15 negli altri settori.