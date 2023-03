Ci sono anche Carapelle, Stornara e Stornarella, tra i 60 comuni di Puglia che faranno parte della rete di Galattica che punta a rafforzare la Rete dei Giovani in Puglia.

“Siamo stati il primo comune a vincere questo importante Avviso che ci permetterà di creare attività per far conoscere e mettere in rete le nuove generazioni. Tra le azioni proposte: un nuovo Servizio Civile Universale, un Podcast per raccontare le buone pratiche ed uno sportello informativo per il lavoro e ricerca finanziamenti per giovani”, fanno sapere dal Comune di Stornara. “La gioventù è il tempo del possibile. È il tempo in cui si semina il futuro: è per questo che le politiche giovanili sono state da sempre al centro dell’ azione amministrativa del nostro mandato. In qualità di Sindaco di Carapelle e Presidente dell’Unione dei Cinque Reali Siti sono orgoglioso del finanziamento da noi ottenuto che permette al nostro comune, insieme a quelli di Stornara e Stornarella, di essere tra i 60 comuni di Puglia che faranno parte della rete di Galattica”, commenta invece il sindaco di Carapelle, Umberto Di Michele.