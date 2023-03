Il Coro Giovanile dauno “Umberto Giordano” fa il bis in Biblioteca: dopo le prove aperte al pubblico, ad appena una settimana di distanza, i venti giovani coristi tornano nella Sala Narrativa della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, martedì 28 marzo 2023, alle ore 18.00,per un concerto dal vivo dal titolo BiblioteCanto.

Diretti dal Maestro Luciano Fiore – laureato in Musica da camera, in Direzione d’orchestra e Pianoforte, presso il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia e in Composizione presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano – si esibiranno venti ragazzi di età compresa tra i 13 e i 24 anni. Da Hallelujah di Leonard Cohen a Eppure sentire di Elisa, passando per Viva la vida dei Coldplay: ricco e vario il programma della serata, che propone testi di musica leggera e della tradizione popolare trascritti per l’esecuzione corale.

“Far parte di un coro è un’esperienza formativa, oltre che musicale: si impara a fare squadra e a lavorare per un obiettivo comune, una sorta di antidoto alla cultura individualista delle attuali società, sempre più orientate alla competizione”, precisa il maestro Luciano Fiore, che sottolinea anche l’importanza di proporre la musica in luoghi culturali diversi con l’obiettivo di raggiungere nuovi pubblici. “I ragazzi che frequentano la Biblioteca potranno apprezzare quest’opportunità ed entrare a far parte di un coro giovanile, anche perché il repertorio è molto vicino ai loro gusti musicali”. Costituito nel 2005, il Coro giovanile Umberto Giordano vanta già una lunga lista di partecipazioni a concorsi nazionali e internazionali, oltre che a numerose rassegne.