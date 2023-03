Per la trentaquattresima giornata di Serie C, il Foggia sfiderà Monterosi Tuscia tra le mura amiche dello Stadio P. Zaccheria. Il prossimo avversario dei rossoneri occupa la diciottesima posizione della classifica con 33 punti, ottenuti in 33 partite. 7 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte dice lo score della Tuscia. Curioso è il dato dei cartellini estratti, sono ben 85 gialli e 8 rossi.

La gara arriva al termine di una settimana particolare per i rossoneri, come sottolinea anche mister Somma nella conferenza pre gara: “E’ stata una settimana particolare, la consapevolezza del dispiacere che c’è stato ci deve portare a capire qual è il momento e rispondere adeguatamente – afferma in conferenza stampa il tecnico rossonero-. Ci sono defezioni importanti, Costa ha l’influenza e non sarà disponibile e anche Di Pasquale ha delle difficoltà. Ci sono varie soluzioni, valuteremo alla fine ma saremo competitivi”. Riguardo agli obiettivi, il tecnico sottolinea che “dobbiamo essere pronti a ogni evenienza, anche sulla griglia playoff. E dobbiamo stare attenti ad alcuni giocatori come Di Pasquale che ha problemi al tendine e quindi va gestito”. Non manca una domanda sul suo futuro, Somma è netto: “Mi sento messo in discussione ed è giusto. Per i playoff temo solo il Foggia perché questa squadra se scende in campo come sa è dura per tutti. Non ho mangiato per 4 giorni dopo Cerignola, so di aver dato un dispiacere enorme e mi sono sentito la causa. Ho pensato a come ripagare la tifoseria dell’incoraggiamento nel pre partita, sarei disposto anche ad andar via. Ci metteremo impegno e sacrificio, questo lo posso garantire”. Infine due parole sull’avversario di domani allo Zaccheria: “In questo momento non esiste un avversario debole, il Monterosi è bravo a pressare alto ma dobbiamo essere bravi noi. Ci sono giocatori molto forti. Mi aspetto una gara molto intensa”.