Rimane alta la richiesta di personale da parte delle aziende del Foggiano in tutti i settori produttivi: in totale 46 annunci di lavoro per 209 profili professionali nella settimana dal 27 marzo al 3 aprile. Nello specifico, si cercano braccianti agricoli nel settore “agricoltura”, mentre gli annunci del settore secondario sono relativi alle ricerche di 84 professionisti in ambito “costruzioni e impianti”, 7 lavoratori in ambito “commercio e artigianato” e 4 in “industria e trasporti”. In particolare, si cercano addetti alle vendite su Cerignola, addetti alla segreteria/contabilità su Cerignola e Ascoli Satriano, responsabile di officina, meccanico, falegname su San Severo, operai e manovali edili su San Severo e Lucera, autista, addetti in lavanderia su Vico del Gargano. Nel settore terziario per l’ambito “turismo e ristorazione” si richiedono 96 lavoratori stagionali quali barman, camerieri, aiuto cuochi, chef, capi animatori, tecnici audio-luci, addetti mini club, addetti alla somministrazione di alimenti e bevande per i centri turistici di Rodi Garganico, Vieste, Peschici e di Foggia. Rientrano nel settore dei servizi anche due annunci per l’ambito “Sanità, servizi a persone e aziende”come farmacisti ed estetisti su Cerignola e cinque annunci in ambito “Amministrativo” come impiegati, tecnico campionatore, perito chimico su Foggia e addetto alla segreteria su Ascoli Satriano.

Tutti gli annunci e i dettagli delle offerte di lavoro sono disponibili sul sito “Lavoro per te” di Regione Puglia. Nella sezione “Consulta le offerte” è possibile ricercare l’annuncio per città o professione e creare un proprio profilo contenente dati personali e professionali con la possibilità di allegare il CV. Per candidarsi è sufficiente cliccare sul tasto “Candidati” (per chi è in possesso di SPID) oppure inviare il proprio CV al Centro per l’Impiego che gestisce la ricerca di personale.

Per gli iscritti al Collocamento mirato (ex L.68/99) sono attivi due annunci in ambito “amministrativo” (impiegato e impiegato amministrativo contabile per aziende di Foggia) e un annuncio in ambito “commercio e artigianato” (aiuto commesso di banco panetteria e/o gastronomia a San Severo). I moduli per procedere alla candidatura sono reperibili sulla home page del sito Sintesi Foggia.

La rete EURES presenta annunci di lavoro all’estero che spaziano dal settore turistico in Paesi quali Norvegia, Finlandia, Croazia, Grecia come camerieri, receptionist, staff per le crociere fluviali, guide turistiche al settore ICT o dei servizi in Paesi come Malta, Spagna, Germania come autisti di autobus, tecnici radiologi, infermieri, ICT senior assistant. I dettagli delle offerte e le modalità di candidatura sono consultabili sul sito Eures o Sistema Puglia Eures.

Le aziende possono chiedere la pubblicazione di annunci di lavoro sul portale regionale, dopo aver compilato il modulo di Incrocio Domanda-Offerta al Centro per l’Impiego della città in cui insiste la sede operativa dell’attività. Gli utenti possono chiedere supporto gratuitamente nella compilazione del CV, nel candidarsi a un annuncio di lavoro o altri servizi presso i Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia). Gli uffici sono raggiungibili telefonicamente o via mail e aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30.

La pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia” pubblica costantemente le offerte di lavoro aggiornate e gli eventi organizzati dai CPI sul territorio.