Camerieri, chef, aiuto cuochi, lavapiatti, camerieri ai piani e autisti per navetta spiaggia: alta la richiesta di personale di aziende e imprese presso i Centri per l’Impiego del Foggiano in vista della stagione estiva. Centri turistici in città come Peschici, Vieste, Vico del Gargano e Rodi Garganico attualmente hanno presentato 24 nuove richieste di personale da impiegare stagionalmente con tipologie contrattuali a tempo determinato. A queste si aggiungono le richieste ancora attive – ma prossime alla scadenza – di baristi, inservienti, receptionist, addetti alle pulizie, capi animatori, istruttori sportivi, addetti a impianti luci/audio e addetti a mini club. Tra i complessivi 35 annunci di lavoro registrati nella settimana dal 3 al 10 aprile presso i CPI di Foggia e provincia spiccano anche gli annunci del settore “industria”, con ben 73 profili richiesti. Tra questi, 50 operai specializzati in edilizia, 2 autisti per il trasporto merci, 2 agenti di commercio, 1 responsabile d’officina, 1 consulente tecnico-commerciale. Nell’ambito dei “servizi” si ricerca un intervistatore per sondaggi per ricerche di mercato a Foggia, mentre in quello “amministrativo” due impiegati contabili a Cerignola.

Tutti gli annunci e i dettagli delle offerte di lavoro sono disponibili sul sito “Lavoro per te” di Regione Puglia. Nella sezione “Consulta le offerte” è possibile ricercare l’annuncio per città o professione e creare un profilo contenente dati personali e professionali con la possibilità di allegare il proprio CV. Per candidarsi è sufficiente cliccare sul tasto “Candidati” (per chi è in possesso di SPID) oppure inviare il proprio curriculum al Centro per l’Impiego che gestisce la ricerca di personale. Per gli iscritti al Collocamento mirato (ex L.68/99) sono attivi diversi annunci: per le categorie di lavoratori con disabilità certificata (ex art.1) si cercano 1 impiegato e 9 braccianti agricoli OTD su Foggia e provincia, mentre per le altre categorie di lavoratori (ex art. 18, c.2) 1 operatore pluriservizio su Foggia, 1 operaio manutentore su Monte Sant’Angelo, 1 operaio manovale su Manfredonia/Termoli). I moduli per candidarsi sono reperibili sulla home page del sito Sintesi Foggia.

La rete EURES presenta annunci di lavoro all’estero che spaziano dal settore turistico al settore ICT in Paesi quali Norvegia, Finlandia, Croazia, Grecia, Spagna, Germania, Belgio: infermieri, receptionist, addetti food e beverage, traduttori, addetti alla produzione di salmone, tecnico radiologo, informatico sistemista, educatori, analista vendite. I dettagli sulle offerte e le modalità per candidarsi sono consultabili sul sito Eures o Sistema Puglia Eures.

Le aziende possono chiedere la pubblicazione di annunci di lavoro sul portale regionale, dopo aver compilato il modulo di Incrocio Domanda-Offerta al Centro per l’Impiego della città in cui insiste la sede operativa dell’attività. Gli utenti possono chiedere supporto gratuitamente nella compilazione del CV, nel candidarsi a un annuncio di lavoro o altri servizi presso i Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia). Gli uffici sono raggiungibili telefonicamente o via mail e aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30. La pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia” pubblica costantemente le offerte di lavoro aggiornate e gli eventi organizzati dai CPI sul territorio.