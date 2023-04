“Ha dell’incredibile quanto sta accadendo a decine e decine di giovani laureati pugliesi, a rischio segnalazione bancaria quali ‘cattivi pagatori’ per colpa dei ritardi della Regione Puglia”. Lo denuncia il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido. “Apprendo dalla loro viva testimonianza che, a distanza di oltre un anno dalla fine del percorso di alta formazione finanziato con l’avviso pubblico Pass Laureati 2020, gli uffici ancora non avrebbero provveduto a saldare il totale del voucher economico loro spettante. Si tratta di ragazzi – almeno una cinquantina – che, in virtù dell’impegno assunto dalla Regione Puglia con l’avviso summenzionato, hanno contratto prestiti con le banche, le quali sono ora a batter cassa presso di loro, con tutto ciò che rischia di conseguirne. Tra qualche giorno, infatti, se la Regione non provvederà ad evadere il pagamento della seconda tranche del voucher, rischiano di essere segnalati quali ‘cattivi pagatori’. Uno stigma inaccettabile. Motivo per cui ho depositato con urgenza richiesta di audizione all’assessore regionale alla formazione Sebastiano Leo per avere delucidazioni in merito e risolvere nell’immediatezza il caso. Non è tollerabile che i nostri ragazzi, ingenuamente affidatisi ad un percorso di mera formazione finanziato con fondi europei, rischino oggi una macchia del genere a causa di ingiustificabili ed incomprensibili ritardi della Regione” dichiara Splendido.